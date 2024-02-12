Польские фермеры расширили блокаду украинской границы еще на три пункта пропуска

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Польские фермеры начали акции протеста неподалеку от пункта пропуска "Зосин", также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобичув" и "Медика - Шегини".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что на пункте пропуска "Зосин" протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобичув". Протестующие намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

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"Кроме этого, возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини". Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет", - добавляют в ГПСУ.

Напомним:

На двух заблокированных польскими протестующими пунктах пропуска на пересечение границы ожидают 1050 грузовиков.

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