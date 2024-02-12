Блокада кордону: у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок очікують в черзі

На двох заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1050 вантажівок.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Блокування відбувається на двох напрямках. Його учасники перешкоджають руху вантажних автомобілів на напрямках пункту пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська". Якщо говорити про кількість вантажівок, які зараз перебувають в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках, то це десь 1050 вантажівок", - сказав Демченко.

Він уточнив, що 400 вантажівок очікують навпроти Рави-Руської і 650 - біля Ягодина.

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За минулу добу через КПП "Ягодин" кордон перетнуло лише 145 вантажівок, 5 з яких в напрямку Польщі і 140 - в напрямку України. До блокування за добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон перетинали 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

Крім цього є черга приблизно із 1000 вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Краківець".

"Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через блокування інших напрямків, оскільки водії шукають альтернативні пункти перетину кордону", - пояснив Демченко.

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Що стосується пункту пропуску "Шегині", який трохи раніше був розблокований, то, за словами речника ДПСУ, зараз там рух вантажівок відбувається, але не можна виключати того, що такі дії польських протестувальників можуть знову поновитися.

Нагадуємо:

11 лютого протестуючі біля пункту перетину польсько-українського кордону польські аграрії висипали частину зерна з трьох українських вантажівок, поліція розслідує інцидент.