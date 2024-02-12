Польские фермеры на границе высыпали зерно из нескольких украинских грузовиков

Протестующие возле пункта пересечения польско-украинской границы польские аграрии высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков, полиция расследует инцидент.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел 11 февраля около 11:30 возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск", одного из мест протеста польских фермеров.

Видео с места инцидента появилось на странице farmer.pl в Facebook.

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"Три грузовика, за рулем которых были граждане Украины, въехали в Польшу после таможенных процедур. Протестующие не дали им ехать дальше и в определенный момент открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого поехали обратно в Украину", – сообщила представитель полиции Хелма Ева Чиж.

Она добавила, что силового противостояния во время этих событий не было.

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"Мы проводим расследование, устанавливаем личности людей, которые принимали в этом участие, и опрашиваем свидетелей", – добавила Ева Чиж, отметив, что дальше собранные данные передадут в прокуратуру для правовой оценки.

Напомним, в пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

Перед тем в Госпогранслужбе заявляли, что ожидают протестов в районе пяти КПП, двух из них – с понедельника, 12 февраля.

10 февраля на пункте пропуска "Шегини – Медика" 10 февраля возобновили движение тяжеловозов после того, как польские фермеры завершили акцию протеста и разблокировали его.

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Европейская правда