Польські фермери розширили блокаду українського кордону ще на три пункти пропуску
Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску "Зосін", також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув" та "Медика – Шегині".
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що на пункті пропуску "Зосін" протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.
Також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Протестувальники мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.
"Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде", – додають в ДПСУ.
Нагадаємо:
На двох заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1050 вантажівок.