Польські фермери розширили блокаду українського кордону ще на три пункти пропуску

Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску "Зосін", також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув" та "Медика – Шегині".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що на пункті пропуску "Зосін" протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Протестувальники мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

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"Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде", – додають в ДПСУ.

Нагадаємо:

На двох заблокованих польськими протестувальниками пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1050 вантажівок.

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