Блокада границы: в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков ожидают в очереди

На двух заблокированных польскими протестующими пунктах пропуска на пересечение границы ожидают 1050 грузовиков.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

"Блокирование происходит на двух направлениях. Его участники препятствуют движению грузовых автомобилей на направлениях пункта пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Если говорить о количестве грузовиков, которые сейчас находятся в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям, то это где-то 1050 грузовиков", - сказал Демченко.

Он уточнил, что 400 грузовиков ожидают напротив Равы-Русской и 650 - возле Ягодина.

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За минувшие сутки через КПП "Ягодин" границу пересекло лишь 145 грузовиков, 5 из которых в направлении Польши и 140 - в направлении Украины. До блокировки за сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу пересекали 1200-1400 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

Кроме этого есть очередь примерно из 1000 грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец".

"Это направление не блокировалось и не блокируется, но очередь возникла из-за блокирования других направлений, поскольку водители ищут альтернативные пункты пересечения границы", - пояснил Демченко.

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Что касается пункта пропуска "Шегини", который чуть ранее был разблокирован, то, по словам спикера ГПСУ, сейчас там движение грузовиков происходит, но нельзя исключать того, что такие действия польских протестующих могут снова возобновиться.

Напоминаем:

11 февраля протестующие возле пункта пересечения польско-украинской границы польские аграрии высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков, полиция расследует инцидент.