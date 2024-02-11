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Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 22 миллионов тонн

Воскресенье, 11 февраля 2024, 15:18

По украинскому морскому коридору экспортировано 22 млн тонн грузов более чем 700 судами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Общий экспорт украинского коридора в Черном море достиг 22 млн тонн груза.

При этом, отмечается, что экспорт может увеличиться после модернизации и развитию портов и инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные пути.

"Мы делаем для этого все возможное, несмотря на систематические воздушные атаки. Прошлой ночью был очередной с целью повреждения зерновой инфраструктуры. Я видел результаты, но в любом случае мы продолжаем загружать новые суда", - отметил Кубраков.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что за январь украинским коридором было экспортировано 6,3 млн тонн груза, что почти равно довоенному уровню.

Минвосстановления экспорт
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