Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 22 миллионов тонн

По украинскому морскому коридору экспортировано 22 млн тонн грузов более чем 700 судами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

22 mln tons cargo has been exported through #Ukrainian corridor by more than 700 vessels. The result can be higher in case of modernisation and development ports and infrastructure including auto and rail ways.



We do all possible for this despite systematical air attacks. Last… pic.twitter.com/wBcXvi5BL8 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 11, 2024

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Общий экспорт украинского коридора в Черном море достиг 22 млн тонн груза.

При этом, отмечается, что экспорт может увеличиться после модернизации и развитию портов и инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные пути.

"Мы делаем для этого все возможное, несмотря на систематические воздушные атаки. Прошлой ночью был очередной с целью повреждения зерновой инфраструктуры. Я видел результаты, но в любом случае мы продолжаем загружать новые суда", - отметил Кубраков.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что за январь украинским коридором было экспортировано 6,3 млн тонн груза, что почти равно довоенному уровню.