Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 22 миллионов тонн

По украинскому морскому коридору экспортировано 22 млн тонн грузов более чем 700 судами.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

22 mln tons cargo has been exported through #Ukrainian corridor by more than 700 vessels. The result can be higher in case of modernisation and development ports and infrastructure including auto and rail ways.



We do all possible for this despite systematical air attacks. Last… pic.twitter.com/wBcXvi5BL8