За год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок - Федоров

Федоров

В течение года участники кластера Brave1 получили 186 грантов на свои разработки на общую сумму 3,2 млн долларов и уже имеют 1671 defense-tech разработок.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сегодня Brave1 работает по 12 направлениям, среди них - БпЛА, средства разведки, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ, навигационные системы, разминирование, военная медицина и тому подобное.

По словам Федорова, уже сегодня по каждому направлению есть десятки технологических решений, которые государство покупает для фронта.

Реклама:

Читайте также: Украинский РЭБ против российских дронов. Как отечественные компании наращивают производство дефицитного оружия?

Напомним:

Украина уже закупила и передала Силам обороны 2 тысячи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближнего действия отечественного производства, в том числе и так называемый окопный РЭБ.

Реклама:

В течение 2023 года существенно масштабировано украинское производство БПЛА, всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.