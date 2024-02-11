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Експорт українським морським коридором сягнув 22 мільйонів тонн

Неділя, 11 лютого 2024, 15:18

Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, більш ніж 700 суднами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Загальний експорт українського коридору у Чорному морі сягнув 22 млн тонн вантажу.

При цьому, зазначається, що експорт може збільшитись з модернізацією та розвитку портів та інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні шляхи.

"Ми робимо для цього все можливе, незважаючи на систематичні повітряні атаки. Минулої ночі був черговий з метою пошкодження зернової інфраструктури. Я бачив результати, але в будь-якому випадку ми продовжуємо завантажувати нові судна", - зазначив Кубраков.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за січень українським коридором було експортовано 6,3 млн тонн вантажу, що майже дорівнює довоєнному рівню.

Мінвідновлення експорт
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Економічна правда
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