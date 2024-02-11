Експорт українським морським коридором сягнув 22 мільйонів тонн

Українським морським коридором експортовано 22 млн тонн вантажів, більш ніж 700 суднами.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

22 mln tons cargo has been exported through #Ukrainian corridor by more than 700 vessels. The result can be higher in case of modernisation and development ports and infrastructure including auto and rail ways.



We do all possible for this despite systematical air attacks. Last… pic.twitter.com/wBcXvi5BL8 — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 11, 2024

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Загальний експорт українського коридору у Чорному морі сягнув 22 млн тонн вантажу.

При цьому, зазначається, що експорт може збільшитись з модернізацією та розвитку портів та інфраструктури, включаючи автомобільні та залізничні шляхи.

"Ми робимо для цього все можливе, незважаючи на систематичні повітряні атаки. Минулої ночі був черговий з метою пошкодження зернової інфраструктури. Я бачив результати, але в будь-якому випадку ми продовжуємо завантажувати нові судна", - зазначив Кубраков.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за січень українським коридором було експортовано 6,3 млн тонн вантажу, що майже дорівнює довоєнному рівню.