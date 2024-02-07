Швеция выделила более 26 миллионов евро на поддержку проектов энергоэффективности в Украине

Правительство Швеции выделило в фонд Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (фонд E5P) 26,4 млн евро на поддержку проектов энергоэффективности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры.

Отмечается, что далее выделенные средства будут направлены по решению доноров фонда Е5Р в виде грантовой поддержки общинам.

"В частности речь идет о тех, которые получают кредитные средства от европейских финансовых учреждений/банков на реализацию проектов в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развитие городского электротранспорта, возобновляемой энергетики", – говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что при поддержке Фонда E5P в Украине уже было реализовано десять крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мероприятий по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения.

Общая сумма аккумулированных в Фонде E5P средств на сегодня составляет 240 млн евро. Ранее, в декабре Швеция уже предоставляла 18,1 млн евро на поддержку Украины.

Добавляется, что фонд E5P - это мультидонорский фонд для поощрения инвестиций в энергоэффективные и экологические проекты в регионе Восточного партнерства. Фонд объединяет взносы от ЕС и группы из 24 стран, включая те, которые поддерживает фонд. Взносы используются как гранты для поддержки проектов в муниципальном секторе.

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Напомним:

Правительство Швеции в ноябре прошлого года представило дорожную карту развития атомной энергетики, которая предусматривает массовые инвестиции в сектор и создание дополнительных мощностей для удовлетворения спроса на электроэнергию в условиях уменьшения зависимости от России.