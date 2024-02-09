Более 230 проектов по восстановлению дополучат более 9 миллиардов из Фонда ликвидации

Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить 9,45 млрд грн из Фонда ликвидации последствий российской агрессии на более 230 проектов, начатых в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, на рассмотрение были вынесены предложения о продолжении реализации проектов, которые уже были начаты в 2023 году за счет средств Фонда ликвидации. Речь идет о проектах, которые способствуют восстановлению жизни общин и территорий, а также усилению устойчивости страны в условиях войны.

Отмечается, что на рассмотрение межведомственной рабочей группы свои предложения о продлении финансирования проектов подали Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская областные военные администрации.

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По итогам заседания было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 7,6 млрд грн на финансирование почти 200 региональных проектов и почти 173 млн грн для завершения 7 проектов, которые были представлены центральными органами исполнительной власти.

Кроме того, межведомственной рабочей группы было рекомендовано выделить из Фонда ликвидации 1,6 млрд грн Агентству восстановления для завершения реализации 27 проектов, работы на которых начаты в 2023 году.

Экономическая правда.

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