"єЧерга" для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой
Услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля распространят на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой для верификации выполнения международных маршрутов.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
В целом речь идет о 29 пунктах пропуска.
"Масштабирование єЧерги для автобусов - это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира. Упорядочить международные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска - ключевая цель этих изменений.
Сейчас мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Так, с 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга.
Сейчас речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года, добавили в министерстве.
С понедельника в этот перечень добавят еще 21 пункт пропуска. В частности:
- Ягодин - Дорогуск
- Устилуг - Зосин
- Угринов - Долгобичув
- Рава-Русская - Гребенное
- Краковец - Корчева
- Шегини - Медика
- Грушев - Будомеж
- Смильница - Кросценко
- Ужгород - Вишне Немецкое
- Малый Березный - Убля
- Чоп - Захонь
- Лужанка - Берегшурань
- Дьяково - Халмеу
- Порубное - Сирет
- Красноильск - Векову де Сус
- Дяковцы - Раковец
- Орловка - Исакча
- Могилев-Подольский - Отач
- Мамалыга - Кривая
Маяки - Удобное - Паланка
Староказачье - Тудора
Россошаны - Бричень
Августовское 1 - Басарабяска
Сокиряны - Окница
Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга
Новые Трояны - Чадыр-Лунга
Табаки - Мирное
Виноградовка - Вулканешты
Рени - Джурджулешты.
В министерстве добавили, что за время запуска еЧерги границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.
Экономическая правда