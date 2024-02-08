"єЧерга" для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

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Услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля распространят на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой для верификации выполнения международных маршрутов.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В целом речь идет о 29 пунктах пропуска.

"Масштабирование єЧерги для автобусов - это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира. Упорядочить международные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска - ключевая цель этих изменений.

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Сейчас мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, с 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга.

Сейчас речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года, добавили в министерстве.

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С понедельника в этот перечень добавят еще 21 пункт пропуска. В частности:

Ягодин - Дорогуск

Устилуг - Зосин

Угринов - Долгобичув

Рава-Русская - Гребенное

Краковец - Корчева

Шегини - Медика

Грушев - Будомеж

Смильница - Кросценко

Ужгород - Вишне Немецкое

Малый Березный - Убля

Чоп - Захонь

Лужанка - Берегшурань

Дьяково - Халмеу

Порубное - Сирет

Красноильск - Векову де Сус

Дяковцы - Раковец

Орловка - Исакча

Могилев-Подольский - Отач

Мамалыга - Кривая

Маяки - Удобное - Паланка

Староказачье - Тудора

Россошаны - Бричень

Августовское 1 - Басарабяска

Сокиряны - Окница

Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга

Новые Трояны - Чадыр-Лунга

Табаки - Мирное

Виноградовка - Вулканешты

Рени - Джурджулешты.

В министерстве добавили, что за время запуска еЧерги границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Экономическая правда