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"єЧерга" для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

Четверг, 8 февраля 2024, 16:45 - Алексей Павлыш
 
getty images

Услугу электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля распространят на все пункты пропуска со странами ЕС и Молдовой для верификации выполнения международных маршрутов.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В целом речь идет о 29 пунктах пропуска.

"Масштабирование єЧерги для автобусов - это часть нашей последовательной работы по реформированию сферы международных пассажирских перевозок, где ключевым остается комфорт пассажира. Упорядочить международные пассажирские перевозки и убрать очереди перед пунктами пропуска - ключевая цель этих изменений.

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Сейчас мы масштабируем єЧергу на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, с 12 февраля с 12 часов дня все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе єЧерга.

 

Сейчас речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и езжай". По такому правилу єЧерга для автобусов действует на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года, добавили в министерстве.

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С понедельника в этот перечень добавят еще 21 пункт пропуска. В частности:

  • Ягодин - Дорогуск
  • Устилуг - Зосин
  • Угринов - Долгобичув
  • Рава-Русская - Гребенное
  • Краковец - Корчева
  • Шегини - Медика
  • Грушев - Будомеж
  • Смильница - Кросценко
  • Ужгород - Вишне Немецкое
  • Малый Березный - Убля
  • Чоп - Захонь
  • Лужанка - Берегшурань
  • Дьяково - Халмеу
  • Порубное - Сирет
  • Красноильск - Векову де Сус
  • Дяковцы - Раковец
  • Орловка - Исакча
  • Могилев-Подольский - Отач
  • Мамалыга - Кривая
    Маяки - Удобное - Паланка
    Староказачье - Тудора
    Россошаны - Бричень
    Августовское 1 - Басарабяска
    Сокиряны - Окница
    Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга
    Новые Трояны - Чадыр-Лунга
    Табаки - Мирное
    Виноградовка - Вулканешты
    Рени - Джурджулешты.
 

В министерстве добавили, что за время запуска еЧерги границу по электронной записи пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Экономическая правда

транспорт авто Минвосстановления
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