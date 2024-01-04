Теракт в Иране и прекращение добычи в Ливии подтолкнули цены на нефть к росту

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Цены на нефть дорожают после скачка накануне и теракта в Иране и сокращения добычи в Ливии.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цена на мартовские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на 7:06 составляет 78,61 долл за баррель, что на 0,36 долл выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду цена на эти контракты подскочила на 2,36 долл до 78,25 долл за баррель.

Также котировки фьючерсов WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,49 долл и составили 73,19 долл за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 2,32 долл до 72,70 долл за баррель.

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"Цена на нефть подскочила на новости о гибели более сотни людей во время взрывов у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом", - говорится в сообщении.

В то же время добыча нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Аш-Шарара остановилась из-за протестов. Это привело к потере около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Добавляется, что инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю до 29 декабря резервы нефти в Штатах упали на 7,42 млн баррелей при ожидаемом снижении на 2,97 млн баррелей.

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Экономическая правда.