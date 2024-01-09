В Минобороны заявили о разрыве всех договоров с компаниями Гринкевича

Минобороны приняло решение о расторжении всех договоров с компаниями, связанными с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко заявил, во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"По кейсу Гринкевичей. Позиция такая, что после публикации в СМИ Министерством обороны сразу было принято решение о разрыве тех договоров, которые были Минобороны ранее заключены", - отметил заместитель министра.

Напоминаем:

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В 2023 году Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена Игоря Гринкевича были одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны и выиграли 23 тендера на поставку одежды на более 1,5 млрд грн. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам сумма убытков может достигать более 1 млрд грн.

В конце декабря 2023 года ГБР задержало львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тыс долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Взятка предлагалась за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

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Именно этот факт широко освещался в СМИ.

Суд избрал львовскому бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 429,44 млн. грн.