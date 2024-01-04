Минобороны о рекрутинге через сайты трудоустройства: по 9 откликов на одну вакансию

фото: генштаб

В Министерстве обороны сообщили, что 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили объявления о 1847 вакансиях на профильных сайтах по трудоустройству.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram.

В Минобороны напомнили, что в конце 2023 года заключили соглашения с четырьмя компаниями, которые предоставили бесплатно свои площадки "и начали сотрудничество в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами": Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

"389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины размещают свои объявления на профильных ресурсах. Актуальных вакансий уже - 1847", - отчитываются в министерстве.

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"Проект получил положительную реакцию в обществе и набирает обороты - люди активно откликаются на вакансии. Имеем сейчас в целом более 17500 отзывов. Это в среднем 9 отзывов на одну вакансию. Количество откликов растет на всех площадках еженедельно.

Так же растет количество вакансий от воинских частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что в следующие месяцы мы будем иметь ощутимую положительную динамику - речь идет о тысячах привлеченных людей", - заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

В министерстве добавили, что организовано обучение для кадровых служб воинских частей. Сейчас готовится к запуску Агентство рекрутинга Минобороны.

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"Рекрутинг - это параллельный процесс с мобилизацией, который базируется на подписании контракта до конца особого периода. При этом, человек идет в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению", - пояснили в министерстве.

Напомним:

В ноябре Минобороны подписало договоры на рекрутинг в ВСУ с платформой по трудоустройству Lobby X и платформой Work.ua. Позже к программе присоединился сервис robota.ua.

В декабре Министерство обороны и платформа онлайн-объявлений Olx.ua договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта рекрутинга МОУ.

Экономическая правда