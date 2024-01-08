Коррупция на закупках в Минобороны: в деле вручили подозрения по растрате еще миллиарда

ОГП

Бывшим заместителю министра обороны и руководителю Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны сообщили о новом подозрении в растрате еще почти миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Также о подозрении сообщили экс-начальнику управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Им инкриминировали растрату имущества и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

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По данным следствия, подозреваемые в период действия военного положения приобрели для нужд ВСУ 50 тысяч бронежилетов, которые по своему качественному состоянию и характеристикам не соответствовали установленным требованиям и не могли быть использованы в армии. Товары были закуплены у компании нерезидента, конечными бенефициарными владельцами которой являются граждане России.

"Согласно выводам судебных баллистической, товароведческой и экономической экспертиз в результате поставки средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества государству причинен 948 млн гривен убытков", - говорится в сообщении правоохранителей.

Двое подозреваемых находятся под стражей, для установления места нахождения третьего подозреваемого по месту его жительства проведены неотложные обыски.

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Напоминаем:

В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн при закупке зимней военной формы.