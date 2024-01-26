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На ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива: "Энергоатом" предупредил о последствиях

Пятница, 26 января 2024, 17:17 - Лия Ильченко

В ближайшее время истекает шестилетний срок разрешенного производителем нахождения ядерного топлива во всех шести реакторах энергоблоков ВВЭР-1000 временно оккупированной Запорожской АЭС, в связи этим может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности.

Об этом предупреждает НАЭК "Энергоатом". 

"Последующая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии", –  сообщил и.о. председателя правления Петр Котин.

По его словам, еще больше усугубляют ситуацию на станции действия российских оккупантов по постоянному переводу энергоблоков из состояния "холодный останов" в "горячий останов".

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"Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния "холодный останов" в "горячий" еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства", – подчеркнул Котин.

Напоминаем:

Как сообщало МАГАТЭ, российские оккупанты отказали в доступе в реакторный зал энергоблока №6  ЗАЭС новой группе экспертов МАГАТЭ, прибывшей на станцию после ротации 11 января 2024 года и подавшей соответствующий запрос.

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Энергоатом ЗАЭС
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