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На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива: "Енергоатом"попередив про наслідки

П'ятниця, 26 січня 2024, 17:17 - Лія Ільченко

Найближчим часом спливає шестирічний термін дозволеного виробником перебування ядерного палива в усіх шести реакторах енергоблоків ВВЕР-1000 тимчасово окупованої Запорізької АЕС, у зв'язку з цим може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці.

Про це попереджає НАЕК "Енергоатом". 

"Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії", - повідомив т.в.о. голови правління Петро Котін.

За його словами, ще більше погіршують ситуацію на станції дії російських окупантів із постійного переведення енергоблоків зі стану "холодний зупин" у "гарячий зупин".

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"Спроби загарбників по черзі переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", - наголосив Котін.

Нагадуємо:

Як повідомляло МАГАТЕ, російські окупанти відмовили в доступі до реакторної зали енергоблока №6 ЗАЕС новій групі експертів МАГАТЕ, яка прибула на станцію після ротації 11 січня 2024 року і подала відповідний запит.

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Енергоатом ЗАЕС
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