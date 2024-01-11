"Энергоатом" зарегистрировали как акционерное общество 

Состоялась государственная регистрация акционерного общества "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил и.о члена правления компании Хартмут Якоб.

Регистрация АО состоялась 11 января. Зарегистрирован также устав компании, утвержденный правительственным постановлением об образовании АО от 29 декабря 2023 года.

"Переходим к совершенно новому этапу в развитии атомной энергетики Украины – внедрению в "Энергоатоме" международных стандартов корпоративного управления (…). Могу с гордостью отметить, что рабочая группа по вопросам корпоратизации, которую я имел честь возглавить осенью 2022 года, внесла важный вклад в достижение общей цели", – отметил он.

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Напоминаем:

Госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" было преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству .

План преобразования "Энергоатома" в АО утвержден правительственным распоряжением № 571-р от 27 июня 2023 года. Процесс должен завершиться к марту 2024 года.

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9 января президент госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин назначен и.о. председателя правления новосозданного АО "НАЭК "Энергоатом".

И.о. членов правления компании назначены Хартмут Якоб, Юрий Шейк и Александр Остаповец.