Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп

Исполнительный директор по персоналу НАЭК "Энергоатом" Олег Бояринцев в январе 2023 года уехал в отпуск в Польшу, там уволился и в Украину больше не возвращался.

Об этом сообщил народный Ярослав Железняк.

"В январе прошлого года президент "Энергоатома" Котин подписал 2-недельный отпуск исполнительному директору по персоналу компании. С "правом выезда за границу", на что сам Котин вообще-то права не имеет", - рассказал Железняк, приведя копию соответствующего приказа.

Депутат уточнил, что речь идет об исполнительном директоре по персоналу "Энергоатома" Олеге Бояринцеве.

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После того, как Бояринцев уехал за границу, уже в отпуске он подал заявление на увольнение.

"И "Энергоатом" уволил его 15 февраля", - отметил народный депутат.

"Еще и компенсацию выплатили за отпуск", - добавил Железняк.

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По информации депутата, в Украину Бояринцев до сих пор не вернулся.

Напоминаем:

В начале российского вторжения в марте 2022 года в СМИ сообщалось, что СБУ заподозрила Бояринцева в государственной измене, и его даже задержали неподалеку Ровенской АЭС. Но это задержание не привело к увольнению с должности.

Президент "Энергоатома" Петр Котин, комментируя в интервью "РБК-Украина" эти сообщения, назвал их "российскими фейками".

Олег Бояринцев известен тем, что с 2002 по 2019 год он был помощником Андрея Деркача.

Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Его активы заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ним дела.

В мае 2023 года санкции против Деркача ввела и Украина.