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Украина утром оказала аварийную помощь польской энергосистеме

Среда, 24 января 2024, 12:35 - Анастасия Жарикова

Украинская энергосистема на запрос польского оператора системы передачи PSE утром 24 января приняла избыток электроэнергии общим объемом 1600 МВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Ветреная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ, из-за чего с 02:00 с 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении.

"Сегодня утром по запросу польского оператора PSE была активирована аварийная помощь для энергосистемы Польши общим объемом 1600 МВт-ч. Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи", - говорится в сообщении.

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23 января в Украине максимальное потребление электроэнергии было почти на 1,2% больше суточного максимума 22 января. На 9:00 24 января потребление на 1,2% выше показателя в это же время вторника.

Сейчас электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицита не прогнозируется. 

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Укрэнерго энергетика Польша
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