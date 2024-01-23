В "Укренерго" попередили про шахраїв, які пропонують обмін лампочок із доплатою 100 гривень

"Укренерго" спростувало поширену в мережі інформацію про обмін компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо - "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду", - йдеться у заяві.

"Не переходьте за подобними посиланнями, не заповнюйте жодних заявок, запропонованих в таких оголошеннях. Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях.

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Надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - порадили в компанії.

Нагадаємо:

"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання, впроваджену наприкінці січня минулого року. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп.

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Економічна правда