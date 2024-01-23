В "Укрэнерго" предупредили о мошенниках, которые предлагают обмен лампочек с доплатой 100 гривен

"Укрэнерго" опровергло распространенную в сети информацию об обмене компанией обычных лампочек на LED с доплатой 100 грн за каждую.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Осторожно! Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. Подчеркиваем - "Укрэнерго" не обменивает никаких лампочек, тем более не выдает за них вознаграждение", - говорится в заявлении.

"Не переходите по подобным ссылкам, не заполняйте никаких заявок, предложенных в таких объявлениях. Контактные данные, которые там предлагается указать, мошенники могут использовать в своих целях.

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Присылайте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", - посоветовали в компании.

Напомним:

"Укрпочта" продолжила программу обмена ламп накаливания, внедренную в конце января прошлого года. Сейчас в отделениях почтового оператора для обмена доступно около 7 млн LED-ламп.

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Экономическая правда