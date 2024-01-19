Без света по разным причинам остаются более 400 населенных пунктов – "Укрэнерго"

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На утро 19 января из-за непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов, преимущественно в Кировоградской области. По другим техническим причинам и боевым действиям обесточены 387 населенных пунктов в разных областях.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"На утро из-за непогоды остаются обесточенными 55 населенных пунктов. Подавляющее большинство - в Кировоградской области, некоторые из них - более суток. Также обесточивание из-за непогоды есть в Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания.

По другим техническим причинам и боевым действиям обесточены 387 населенных пунктов. Есть обесточенные потребители в Днепровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях", - говорится в сообщении.

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Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

При этом в восточных областях - штормовое предупреждение с ухудшением погодных условий: ожидаются сильные порывы ветра, снег, местами гололедица. Налипание снега может привести к обледенению и повреждению линий электропередачи.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" на пятницу прогнозирует снижение потребления по всей стране. По состоянию на 10:30 потребление на 2,5% ниже, чем аналогичный показатель среды. Дефицита в течение дня не прогнозируется.

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В четверг, 18 января, суточный максимум потребления был зафиксирован также утром в 10:30. Он был на 3% меньше чем в пиковые часы среды.

По словам компании, основная причина снижения потребления - потепление. В пятницу, по прогнозам, столбик термометра должен подняться до отметки 3,6 °C.

"Впрочем, тенденция все еще сохраняется - максимальное потребление за сутки приходится именно на утренние часы. В основном это связано с тем, что с вечера предыдущего дня и ночью потребители используют больше обогревателей и приборов для отопления, которые продолжают работать и утром. Энергетики называют это явление инерционностью потребления.

Потребляйте электроэнергию рационально! Не включайте одновременно мощные электроприборы одновременно с 9:00 до 19:00 и выключайте обогреватели и кондиционеры, если температура в помещении уже комфортная", - говорится в заявлении.

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей, уверяют в компании.

"Электростанции все еще восстанавливаются после прошлогодних российских атак. В течение суток в работу после аварийного ремонта вернулся 1 блок тепловой электростанции, но и 2 энергоблока ТЭС были выведены для проведения ремонтных работ.

Гидроэлектростанции снизили свою выработку, поскольку их ресурсы нуждаются в пополнении. Облачность также влияет на снижение работы солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Экономическая правда