Курс валют на 11 января: официальная гривня несколько укрепилась

11 января официальный курс гривны и наличные курсы на "черном рынке" и в банках незначительно подорожали.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,37 - 39,10 грн против котировок в 38,25 - 39,15 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,69 - 42,89 грн против курса 42,65 - 42,87 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1923 грн, евро - 41,8015 грн (накануне доллар - 338,2253 грн, евро - 41,8185 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,5 - 39,15 грн (курс на 10 января - 38,5 - 39,27 грн);

Евро - 42,2 - 42,95 грн (курс на 10 января - 42,1 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,35 - 38,95 грн;

Ощадбанк - 38,5 - 39,1 грн;

Укрэксимбанк - 38,2 - 38,9 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,61 грн за доллар, в Ощаде - 38,85 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,60 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.