Курс валют на 9 января: гривня в банках слабеет

9 января наличная гривня укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но ослабла в банках, официальный курс также снизился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 39,18 - 39,36 грн против котировок в 39,09 - 39,39 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,82 - 43,14 грн против курса 42,80 - 43,26 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1920 грн, евро - 41,7973 (накануне доллар - 38,0775 грн, евро - 41,5730 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,4 - 39,3 грн (курс на 8 января - 38,45 - 39,25 грн);

Евро - 42,1 - 43,0 грн (курс на 8 января - 42,08 - 42,98 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,4 - 39,0 грн;

Ощадбанк - 38,5 - 39,1 грн;

Укрэксимбанк - 38,4 - 39,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,45 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.