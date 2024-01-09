Курс валют на 9 января: гривня в банках слабеет
9 января наличная гривня укрепилась к доллару и евро на "черном рынке", но ослабла в банках, официальный курс также снизился.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 39,18 - 39,36 грн против котировок в 39,09 - 39,39 грн накануне.
На это же время "черный" курс евро составлял 42,82 - 43,14 грн против курса 42,80 - 43,26 грн за евро накануне.
Официальный курс доллара установили на уровне 38,1920 грн, евро - 41,7973 (накануне доллар - 38,0775 грн, евро - 41,5730 грн).
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 38,4 - 39,3 грн (курс на 8 января - 38,45 - 39,25 грн);
- Евро - 42,1 - 43,0 грн (курс на 8 января - 42,08 - 42,98 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 38,4 - 39,0 грн;
- Ощадбанк - 38,5 - 39,1 грн;
- Укрэксимбанк - 38,4 - 39,1 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,45 грн.
Напомним:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.