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Курс валют на 8 января: наличная гривна укрепляется к евро

Понедельник, 8 января 2024, 09:48 - Анастасия Жарикова

8 января наличная гривна в банках ослабла к доллару, но укрепилась к евро, на "черном рынке" колебания незначительны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,12 - 39,22 грн против котировок в 38,11 - 39,19 грн накануне. 

На это же время "черный" курс евро составлял 42,72 - 42,96 грн против курса 42,66 - 43,00 грн за евро накануне. 

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,0775 грн, а евро - 41,5730 грн. 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 38,45 - 39,25 грн (курс на 5 января - 38,4 - 39,1 грн);
  • Евро - 42,08 - 42,98 грн (курс на 5 января - 42,10 - 43,025 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,4 - 39,0 грн;
  • Ощадбанк - 38,4 - 38,99 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,3 - 39,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,45 грн.

Напомним: 

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

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