Курс валют на 10 января: гривня продолжает слабеть

10 января официальный курс гривни продолжил слабеть, на "черном рынке" наличная гривня укрепилась, в банках курсы стабильны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 38,35 - 39,23 грн против котировок в 38,16 - 39,26 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,69 - 42,95 грн против курса 42,75 - 42,99 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,2253 грн, евро - 41,8185 (накануне доллар - 38,1920 грн, евро - 41,7973).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,5 - 39,27 грн (курс на 9 января - 38,4 - 39,3 грн);

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Евро - 42,1 - 43,0 грн (курс на 9 января - 42,1 - 43,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 38,4 - 39,0 грн;

Ощадбанк - 38,5 - 39,1 грн;

Укрэксимбанк - 38,3 - 39,0 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,45 грн.

Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривни в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.