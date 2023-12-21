У НБУ пояснили ослаблення курсу гривні 

Ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"У грудні чистий попит на іноземну валюту продовжив зростати, і реагуючи на цю ситуацію, ми почали продавати більше на ринку. Водночас … ми почали дозволяти курсу послаблюватися", - сказав Ніколайчук, виступаючи під час представлення огляду макроекономічних прогнозів на 2024 рік від Центру економічної стратегій.

При цьому, за його словами, у другій половині жовтня - першій половині листопада була сприятлива ситуація на валютному ринку. Обсяги чистого попиту на іноземну валюту були на мінімумах за останні кілька місяців, що дозволяло курсу зміцнюватися.

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Ситуація почала розгортатися з другої половини листопада, і в грудні чистий попит продовжив зростати. Реагуючи на це, Нацбанк збільшував продаж валюти на ринку, однак дозволяючи курсу послаблюватися в міру збільшення попиту, додав Ніколайчук.

"Знову ж таки, ця ситуація є для нас абсолютно нормальною, ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватні відповідній ситуації, і курс повинен коливатися в обидва боки, ми згладжуємо ці коливання, водночас даємо змогу курсу виступати коригувальним механізмом і для валютного ринку, і для макроекономічних процесів", - сказав Ніколайчук.

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За підсумками торгів на міжбанку 20 грудня НБУ опустив офіційний курс гривні на 0,6%, або на 23 копійки, - до мінімального в її історії рівня 37,5516 грн/$1. Сумарно з понеділка долар за офіційним курсом подорожчав на 1,4%, або на 53 коп., а загалом із 26 листопада, коли почалася виражена тенденція до ослаблення національної валюти, - приблизно на 4,3%.