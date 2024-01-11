Курс валют на 11 січня: офіційна гривня дещо зміцнилась

11 січня офіційний курс гривні та готівкові курси на "чорному ринку" та в банках незначно подорожчали.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,37 – 39,10 грн проти котирувань у 38,25 – 39,15 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 42,69 – 42,89 грн проти курсу 42,65 – 42,87 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1923 грн, євро - 41,8015 грн (напередодні долар - 338,2253 грн, євро - 41,8185 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,5 - 39,15 грн (курс на 10 січня – 38,5 - 39,27 грн);

Євро – 42,2 - 42,95 грн (курс на 10 січня – 42,1 - 43,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,35 - 38,95 грн;

Ощадбанк – 38,5 - 39,1 грн;

Укрексімбанк – 38,2 - 38,9 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,61 грн за долар, в Ощаді – 38,85 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,60 грн.

Нагадаємо:

У Національному банку України пояснили ослаблення курсу гривні. У регуляторі кажуть, що ослаблення курсу гривні останніми днями зумовлено зростанням попиту на іноземну валюту.