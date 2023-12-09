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"Укрэнерго" снова привлекло аварийную помощь из Румынии и Польши из-за дефицита

Суббота, 9 декабря 2023, 15:00 - Экономическая правда

Из-за дефицита в энергетической системе Украина в третий раз с начала зимы была вынуждена привлекать аварийную помощь мощностью 300МВт от Румынии и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в Telegram.

Мощность привлеченной помощи составляет 300МВт. Ранее "Укрэнерго" запрашивали помощь 7 и 8 декабря. Основной причиной дефицита называют недостачу генерирующих мощностей. 

"В течение суток один энергоблок на тепловой электростанции вышел в аварийный ремонт, еще один в плановый. Несколько блоков восстанавливаются в прифронтовом регионе после артобстрелов, а в других регионах после массированных ракетных атак прошлой зимой", - отмечают в Укрэнерго.

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На дефицит также влияет высокий уровень потребления электроэнергии, несмотря на потепление и выходной день. В "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению.

Напоминаем:

Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши.

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Укрэнерго электроэнергия Польша Румыния
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