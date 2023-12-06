Россияне не смогли вывести из работы ТЭС, которую массированно обстреляли ночью - "Укрэнерго"

Трижды обстрелянная ночью российскими агрессорами одна из тепловых электростанций (ТЭС), несмотря на многочисленные повреждения, не прекратила работу.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как уточняют в "Укрэнерго", станция расположена в восточном регионе Украины.

"Обстреляна ТЭС на востоке. Несмотря на многочисленные повреждения электростанция не прекращала работу", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, из-за повреждений инфраструктуры один из энергоблоков станции остановился, в результате чего прекратилось отопление одного из населенных пунктов расположенных неподалеку.

6 декабря об обстреле этой же ТЭС в прифронтовом районе сообщили и в компании "ДТЭК", которой принадлежит станция.

Отмечается, что это уже шестой обстрел за 1,5 месяца.

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После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения одного из населенных пунктов рядом со станцией.

Напоминаем:

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

С октября прошлого года по март 2023 года - шесть месяцев подряд энергетическая инфраструктура Украины (и Киева в частности) была главным объектом воздушных агрессий врага.

Рашистские массированные атаки ракетами и дронами повредили около 63% энергетических мощностей только в Киеве.

Как отмечали "Укрэнерго", тысячи их сотрудников работали 24/7, чтобы подготовить изуродованную энергосистему к нынешнему отопительному сезону. Магистральные сети "Укрэнерго" готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии.

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