"Укренерго" знову залучило аварійну допомогу з Румунії та Польщі через дефіцит

Через дефіцит в енергетичній системі Україна втретє з початку зими була змушена залучати аварійну допомогу потужністю 300МВт від Румунії та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

Потужність залученої допомоги становить 300МВт. Раніше "Укренерго" запрошували допомогу 7 та 8 грудня. Основною причиною дефіциту називають недостачу генеруючих потужностей.

"Протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один в плановий. Кілька блоків відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів, а в інших регіонах після масованих ракетних атак минулої зими", - зазначають в Укренерго.

Реклама:

На дефіцит також впливає високий рівень споживання електроенергії попри потепління та вихідний день. В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання.

Нагадуємо:

Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Реклама:

На Одещині внаслідок негоди без світла залишився 131 населений пункт в області, енергетики працюють, щоб перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури