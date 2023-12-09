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"Укренерго" знову залучило аварійну допомогу з Румунії та Польщі через дефіцит

Субота, 9 грудня 2023, 15:00 - Економічна правда

Через дефіцит в енергетичній системі Україна втретє з початку зими була змушена залучати аварійну допомогу потужністю 300МВт від Румунії та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" на своїй сторінці у Telegram.

Потужність залученої допомоги становить 300МВт. Раніше "Укренерго" запрошували допомогу 7 та 8 грудня. Основною причиною дефіциту називають недостачу генеруючих потужностей. 

"Протягом доби один енергоблок на тепловій електростанції вийшов в аварійний ремонт, ще один в плановий. Кілька блоків  відновлюються в прифронтовому регіоні після артобстрілів, а в інших регіонах після  масованих ракетних  атак минулої зими", - зазначають в Укренерго.

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На дефіцит також впливає високий рівень споживання електроенергії попри потепління та вихідний день. В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання.

Нагадуємо:

Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

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Укренерго електроенергія Польща Румунія
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