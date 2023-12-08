Рекорд споживання електроенергії: Україна знову залучає аварійну допомогу з двох сусідніх країн

Споживання електроенергії в Україні 7 грудня було рекордним з початку опалювального сезону, через це доводиться залучати аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

7 грудня добовий максимум споживання був на 4% вище, ніж відповідний показник 6 грудня. Рівень споживання 8 грудня майже дорівнює рекорду напередодні.

"Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію", - зазначили в компанії.

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Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" змушений знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт.

Водночас ліміти споживання не запроваджувались - графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Що стосується виробництва електроенергії, на електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з ТЕС у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків.

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Ще на деяких блоках ТЕС тривають ремонтні роботи, а СЕС не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

Нагадуємо:

7 грудня через ситуацію, що склалася в енергосистемі України з дефіцитом потужностей, бізнес закликали переглянути свій виробничий процес з точки зору енергоефективності, щоб не довелося застосовувати аварійні графіки відключень.

Економічна правда