На Одещині через негоду без світла залишився 131 населений пункт

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На Одещині внаслідок негоди без світла залишився 131 населений пункт в області, енергетики працюють, щоб перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

Зазначається, що станом на 12:00 без світла залишився 131 населений пункт в Одеській області.

"Також через погіршення погодних умов сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси. Як наслідок – тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів в Київському районі міста", – йдеться в повідомленні.

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У компанії додають, що енергетики намагаються там, де це можливо, перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів на резервні джерела живлення.

У разі відсутності світла у ДТЕК просять повідомляти про це через у зручний для абонентів спосіб:

приватні повідомлення на сторінці фейсбук ДТЕК Одеські електромережі;

спеціальну форму на сайті ДТЕК Одеські електромережі в розділі "Відсутня електроенергія?";

чат-бот Telegram та Viber;

або зателефонувавши за номерами кол-центру з мобільного +38 (068/095/073) 750 90 90 або стаціонарного телефону +38 (048) 705 90 90. Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо:

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Через сильну заметіль рух на автодорозі М-15 Одеса – Рені перекрито для всіх видів транспорту, а на М-28 Одеса – Южне – для великовантажних транспортних засобів.