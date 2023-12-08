Рекорд потребления электроэнергии: Украина снова привлекает аварийную помощь из двух соседних стран

Потребление электроэнергии в Украине 7 декабря было рекордным с начала отопительного сезона, поэтому приходится привлекать аварийную помощь из Румынии и Польши.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

7 декабря суточный максимум потребления был на 4% выше соответствующего показателя 6 декабря. Уровень потребления 8 декабря почти равен рекорду накануне.

"Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", - отметили в компании.

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Во избежание отключений и поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден снова привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польше с 11:00 до 19:00 мощностью 400 МВт.

В то же время, лимиты потребления не вводились - графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Что касается производства электроэнергии, на электростанциях нет свободных мощностей. В результате систематических и длительных обстрелов в очередной раз пострадала одна из ТЭС в восточном регионе. В другом регионе в аварийный ремонт из-за замечаний к работе оборудования вышел один из энергоблоков.

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Еще на некоторых блоках ТЭС продолжаются ремонтные работы, а СЭС не могут работать на максимуме своих возможностей из-за облачности по всей стране.

Напоминаем:

7 декабря из-за ситуации, сложившейся в энергосистеме Украины с дефицитом мощностей, бизнес призвали пересмотреть свой производственный процесс с точки зрения энергоэффективности, чтобы не пришлось применять аварийные графики отключений.

Экономическая правда