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Украина применяет аварийную помощь из трех стран: "Укрэнерго" просит выключить лишние электроприборы

Четверг, 7 декабря 2023, 16:35 - Лия Ильченко

Из-за дефицита мощностей в энергосистеме Украины 7 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из трех стран.

Об этом говорится в сообщении оператора системы передачи.

Аварийная помощь применяется с 11:00 и продлится ориентировочно до 19:00.

Помощь Украине оказывают энергосистемы Румынии, Польши и Словакии.

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В этой связи "Укрэнерго" просит украинцев:

  • выключить "лишний" свет в помещениях;
  • не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. Не включать вместе чайник и микроволновую печь;
  • если температура воздуха в помещении комфортная, выключить кондиционеры и обогреватели;
  • вытащить зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

"Потребление превышает производство, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии. Аварийная помощь - это экстренная мера для преодоления дефицита", - отметили в "Укрэнерго".

Укрэнерго дефицит электроэнергия
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