Украина применяет аварийную помощь из трех стран: "Укрэнерго" просит выключить лишние электроприборы
Четверг, 7 декабря 2023, 16:35 -
Из-за дефицита мощностей в энергосистеме Украины 7 декабря, Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил аварийную помощь из трех стран.
Об этом говорится в сообщении оператора системы передачи.
Аварийная помощь применяется с 11:00 и продлится ориентировочно до 19:00.
Помощь Украине оказывают энергосистемы Румынии, Польши и Словакии.
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В этой связи "Укрэнерго" просит украинцев:
- выключить "лишний" свет в помещениях;
- не включать сразу несколько мощных приборов. Например, бойлер, стиральную машину и утюг. Не включать вместе чайник и микроволновую печь;
- если температура воздуха в помещении комфортная, выключить кондиционеры и обогреватели;
- вытащить зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.
"Потребление превышает производство, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии. Аварийная помощь - это экстренная мера для преодоления дефицита", - отметили в "Укрэнерго".
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