Международная морская организация поможет Украине восстановить зерновой коридор
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Международная морская организация приняла резолюцию по поддержке Украины в Черном море.
Источник: обращение Зеленского 4 декабря
Прямая речь: Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку наших усилий в Черном море. Украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового зернового коридора. Кстати, этот экспортный коридор уже дал результат – более 7 миллионов тонн грузов".
Детали: Зеленский отметил, что теперь Международная морская организация будет поддерживать украинские усилия. Действует соответствующее решение – оценить какую техническую помощь мы нуждаемся для нормальной работы морского коридора.
Президент также отметил "Укрзалізницю", которая за ноябрь перевезла 14 миллионов тонн грузов. Это рекордный показатель за время начала полномасштабного вторжения.