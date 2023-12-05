Международная морская организация поможет Украине восстановить зерновой коридор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Международная морская организация приняла резолюцию по поддержке Украины в Черном море.

Источник: обращение Зеленского 4 декабря

Прямая речь: Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку наших усилий в Черном море. Украинского успеха по возобновлению судоходства и работе нового зернового коридора. Кстати, этот экспортный коридор уже дал результат – более 7 миллионов тонн грузов".

Детали: Зеленский отметил, что теперь Международная морская организация будет поддерживать украинские усилия. Действует соответствующее решение – оценить какую техническую помощь мы нуждаемся для нормальной работы морского коридора.

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Президент также отметил "Укрзалізницю", которая за ноябрь перевезла 14 миллионов тонн грузов. Это рекордный показатель за время начала полномасштабного вторжения.

Украинская правда

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