Міжнародна морська організація допоможе Україні відновити зерновий коридор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародна морська організація ухвалила резолюцію про підтримку України у Чорному морі.

Джерело: звернення Зеленського 4 грудня

Пряма мова: "Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі. Українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор вже дав результат – більше 7 мільйонів тонн вантажів".

Деталі: Зеленський зазначив, що тепер Міжнародна морська організація підтримуватиме українські зусилля. Діє відповідне рішення – оцінити якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору.

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Президент також відзначив "Укрзалізницю", яка за листопад перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабного вторгнення.

Українська правда.