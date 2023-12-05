Міжнародна морська організація допоможе Україні відновити зерновий коридор
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міжнародна морська організація ухвалила резолюцію про підтримку України у Чорному морі.
Джерело: звернення Зеленського 4 грудня
Пряма мова: "Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі. Українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор вже дав результат – більше 7 мільйонів тонн вантажів".
Деталі: Зеленський зазначив, що тепер Міжнародна морська організація підтримуватиме українські зусилля. Діє відповідне рішення – оцінити якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору.
Президент також відзначив "Укрзалізницю", яка за листопад перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабного вторгнення.