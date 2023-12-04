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По временному коридору в Черном море из украинских портов вышли уже 200 судов

Понедельник, 4 декабря 2023, 19:55 - Алексей Павлыш
 
getty images

С 8 августа более 7 млн тонн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - это продукция украинских аграриев.

Об этом сообщил в Facebook первый вице-премьер Александр Кубраков.

По его словам, с 8 августа по установленному ВМС ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 - на вход.

"Сегодня в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 31 судно, еще 30 судов следуют по коридору в обе стороны", - добавил Кубраков.

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Напомним:

Украине удалось возобновить работу портов Большой Одессы без участия третьих сторон, что стало возможным благодаря военным предпосылкам, в частности - атаке по десантному кораблю РФ в августе.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы после того, как Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы".

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Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции 18 августа.

Экономическая правда

зерно порты инфрастуктура
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