Миллионы российских терминалов не работают из-за кибератаки украинцев

Украинские хакеры из It army of Ukraine атаковали крупнейшего производителя онлайн-касс в РФ "Эвотор".

Об этом сообщает It army of Ukraine на своей странице в "Telegram".

Как отмечают, терминалы в России не работают с 30 декабря. Некоторые продавцы имели до 90% безналичного оборота. В It army of Ukraine говорят, что операция принесет миллиардные убытки для экономики РФ.

Напомним:

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20 декабря хакеры из украинского движения It army of Ukraine заявили об успешной атаке на серверы Битрикс 24, сервиса, которым пользуются такие крупные российские компании, как "Роснефть".

7 августа проукраинские хакеры взломали сайт МосгорБТИ, который содержит данные о недвижимости и ее владельцах в Москве и Московской области. Все данные россиян передали Силам обороны Украины.