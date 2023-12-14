В 2023 году украинский экспорт ІТ-услуг может сократиться почти на 8% - исследование

инфографика: IT Research Ukraine

В 2023 году экспорт ІТ-услуг, вероятно, уменьшится на 2,3 - 7,7% и составит 6,7-7,1 млрд долл.

Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine Львовского ІТ Кластера.

Согласно данным экспорт ІТ-услуг, вероятно, составит 6,7-7,1 млрд долл, упав в диапазоне 2,3-7.7%. Следовательно, текущий год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет роста по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а общий оборот ИТ-отрасли в 2023 году вырастет до 8 млрд долл против 7,97 млрд долл в прошлом году.

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В 2022 году украинский ІТ-экспорт составил 7,35 млрд долл, что на 5,8% больше, чем в 2021 году, когда ІТ-индустрия обеспечила 6,94 млрд долл валютные поступления.

По словам СЕО Львовского IT Кластера Степана Веселовского, технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике. Ведь обеспечивает значительный объем валютных поступлений. Компьютерные услуги составляют 41,5% общего объема экспорта. Это несколько меньше чем в прошлом году, тогда было 45,5%.

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Напомним:

В третьем квартале года совокупная экспортная выручка ИТ-услуг составила 1,6 миллиарда долларов, по итогам года технологическая индустрия впервые за 32 года может не показать роста по сравнению с прошлым годом.