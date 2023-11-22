В Генштабе и Минобороны не поддержали идею бронирования гиг-специалистов и ФЛП

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ФЛП и гиг-контрактеры не будут подлежать бронированию - Минобороны и Генштаб ВСУ не поддержали это предложение.

Об этом пишет DOU со ссылкой на комментарий Минэкономики.

"Действующий закон предусматривает, что бронироваться могут только предприятия, учреждения и организации. Законом не предусмотрено бронирование ФЛП и гиг-контракторов. Сейчас государственными органами, отраслевыми объединениями, представителями бизнеса не высказано содержательных, сбалансированных и согласованных предложений о внесении изменений в статьи 23-25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме этого, на сегодня Минобороны и Генеральным штабом ВСУ не поддержаны предложения, направленные на расширение категорий военнообязанных граждан Украины для получения ими отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время путем их бронирования. В то же время информируем, что с целью правовой оценки возможности применения норм этого закона к ФЛП, Минэкономики обратилось в Минюст", - заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в ответе на запрос DOU.

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В то же время в проектном офисе "Дія City" сообщили DOU, что "законодательных изменений в этом направлении" пока не планируется и для гиг-контрактеров. Бронированию подлежат только специалисты в штате, то есть официально оформленные согласно КЗоТ.

Согласно последним данным от IT Ukraine Association, в Украине сейчас есть 362 тысячи айтишников. Из них служат ориентировочно 5000, забронировано 3,5 тысячи.

Экономическая правда

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