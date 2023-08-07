Хакери зламали сайт Московського БТІ: дані передали Силам оборони

Проукраїнські хакери зламали сайт МосміськБТІ, яки й містить дані про нерухомість та її власників в Москві та Московській області. Всі дані росіян передали Силам оборони України.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті сервісу, повідомляє Радіо Свобода.

"Інформація про держслужбовців, політиків, військових та представників спецслужб, які підтримують війну з Україною, передані силам оборони України", – йдеться у повідомленні хакерів на сайті.

Повідомлення про злам сайту з’явилось в ніч на 7 серпня, на 9:20 за київським часом наслідки атаки все ще не усунули.

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Московське міське бюро технічної інвентаризації – це державна організація, яка містить інформацію про нерухомість та будівлі міста. Зокрема, плани будівель, технічні паспорти, відомості про зношування, інформація про комунікації та інші документи.

Як стверджується в повідомленні на сайті, за атаку відповідальне угруповання "sudo rm -RF".

Нагадуємо:

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Хакери зламали низку російський сайтів та опублікували там банери на підтримку контрнаступу Збройних Сил України, зокрема "ліг" сайт московського провайдера АО "Інфотел".