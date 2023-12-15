Европейская инвесткомпания KKCG приобрела IТ-платформу Avenga с офисами в Украине

Фото: Avenga

Европейская инвесткомпания KKCG со штаб-квартирой в Люцерне (Швейцария) приобрела IT-компанию Avenga, которая работает на украинском рынке.

Об этом пишет DOU со ссылкой на пресс-службу Avenga.

Сделка предусматривает продажу 100% доли компании. Сумму сделки не разглашают.

По словам DOU, Avenga - международная аутсорсинговая ИТ-компания, основанная в 2006 году (бренд Avenga - в 2019-м), которая сейчас имеет более 30 офисов в разных странах мира.

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По данным издания, в украинских подразделениях Avenga работает 1254 специалиста. В целом компания имеет около 3800 специалистов, ее штаб-квартира находится в Германии.

В то же время KKCG - инвестиционная группа, которая специализируется на лотереях, игорной индустрии, энергетике, технологиях и недвижимости. Насчитывает более 10 тыс сотрудников в 36 странах.

"Avenga усилит присутствие KKCG на целевых рынках Европы и Северной Америки, предоставляя мощные возможности, особенно в области здравоохранения и фармацевтики, а также дополняя сильные позиции портфельной компании KKCG - Qinshift - в разработке специализированного программного обеспечения для телекоммуникаций, банковских и финансовых услуг, а также автомобильной индустрии", - говорится в пресс-релизе компании.

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"Приобретение Avenga, как очень важного актива для нашей портфельной компании Qinshift, позволит нам эффективно приумножить наше присутствие в сфере разработки специализированного программного обеспечения, одновременно используя мощный пул ИТ-специалистов в Польше, Украине и Аргентине", - заявил инвестиционный директор KKCG Михал Томанек.

Экономическая правда