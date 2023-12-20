Українські хакери повідомили про успішну атаку на російський сервіс Бітрікс

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Хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як "Роснєфть".

Про це повідомляє It army of Ukraine на своєму каналі у Telegram.

Уражено здебільшого сервера на території СНД. В It army of Ukraine зазначили, що понад 40% користувачів CRM-систем (управління відносинами з клієнтами), серед яких такі гіганти, як "Роснєфть" мають великі проблеми з клієнтами.

"Це десятки чи навіть сотні мільйонів доларів збитків для економіки ворога, але залежить від того як довго ми їх протримаємо", - зазначають українські айтівці.

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Нагадаємо:

Проукраїнські хакери 7 серпня зламали сайт МосміськБТІ, який містить дані про нерухомість та її власників в Москві та Московській області. Всі дані росіян передали Силам оборони України.

8 червня хакери зламали низку російських сайтів та опублікували там банери на пітримку Збройних Сил України, зокрема "ліг" сайт московського провайдера АО "Інфотел".

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