Мільйони російських терміналів не працюють через кібератаку українців

Українські хакери з It army of Ukraine атакували найбільшого виробника онлайн-кас у РФ "Евотор".

Про це повідомляє It army of Ukraine на своїй сторінці в "Telegram".

Як зазначають, термінали в Росії не працюють з 30 грудня. Деякі продавці мали до 90% безготівкового обігу. В It army of Ukraine кажуть, що операція принесе мільярдні збитки для економіки РФ.

Нагадаємо:

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20 грудня хакери з українського руху It army of Ukraine заявили про успішну атаку на сервери Бітрікс 24, сервісу, яким користуються такі великі російські компанії, як "Роснєфть".

7 серпня проукраїнські хакери зламали сайт МосміськБТІ, яки й містить дані про нерухомість та її власників в Москві та Московській області. Всі дані росіян передали Силам оборони України.

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