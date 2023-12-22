Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

фото: схеми

Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свободы" выяснили, что 70-летняя теща президента государственного предприятия "НАЭК Энергоатом" Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом во время полномасштабной войны, официально не имея собственных доходов.

Источник: расследование "Схем"

Детали: Летом 2023 года родственница Котина стала владелицей двухэтажного дома площадью около 300 квадратных метров. Согласно документу, дом и земля под ним стоили всего 7 миллионов гривен. Из них – 6 с половиной миллионов за дом и 350 тысяч за землю.

При этом подобный дом в этом населенном пункте летом выставляли на продажу вдвое дороже – более 13 миллионов.

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Журналисты "Схем" высчитали дом благодаря фото и видео в соцсетях дочери президента "Энергоатома".

Также съемочная группа зафиксировала, как служебный автомобиль, которым пользуется президент "Энергоатома", заезжает на территорию, где расположено это имение.

Кроме того, теща Котина в 2021 году завладела тремя земельными участками в другом элитном селе в Киевской области. Она тогда заплатила 40 тысяч долларов. Журналисты сравнили объявление и выяснили, что в целом на рынке такой участок тогда мог стоить в два-три раза дороже: от 75 до 150 тысяч долларов.

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Для приобретения всего этого имущества теща Котина не имела собственных официальных доходов, говорится в расследовании. Согласно публичным декларациям президента "Энергоатома", у его жены также не было сбережений и соответствующей заработной для покупки дома.

В комментарии "Схемам" президент "Энергоатома" заявил, что необходимые средства для покупки имущества его теща собрала из разных источников, а именно – собственные сбережения, переданные на хранение наличные от родственников и займы из расчета будущей продажи ныне находящегося в оккупации имущества.

Президент "Энергоатома" также признал, что посещает квартиру и не собирается скрывать эту информацию в декларации.

Украинская правда