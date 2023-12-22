Теща президента "Енергоатома" Котіна придбала будинок за 7 мільйонів під час війни – "Схеми"

фото: схеми

Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Згідно з документом, будинок та земля під ним коштували загалом 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

При цьому подібний будинок у цьому населеному пункті влітку виставляли на продаж удвічі дорожче – за понад 13 мільйонів.

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Журналісти "Схем" вирахували будинок завдяки фото та відео у соцмережах доньки президента "Енергоатома".

Також знімальна група зафіксувала, як службова автівка, якою користується президент "Енергоатома", заїжджає на територію, де розташований цей маєток.

Крім того, теща Котіна у 2021 році заволоділа трьома земельними ділянками в іншому елітному селі у Київській області. Вона тоді заплатила 40 тисяч доларів. Журналісти порівняли оголошення і з’ясували, що загалом на ринку така ділянка тоді могла коштувати вдвічі-втричі дорожче: від 75 до 150 тисяч доларів.

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Для придбання всього цього майна теща Котіна не мала власних офіційних доходів, йдеться у розслідуванні. Відповідно до публічних декларацій президента "Енергоатома", його дружина також не мала заощаджень та відповідної заробітної для купівлі будинку.

У коментарі "Схемам" президент "Енергоатома" заявив, що необхідні кошти для купівлі майна його теща зібрала з різних джерел, а саме – власні заощадження, передана на зберігання готівка від родичів та займ із розрахунку майбутнього продажу майна, що нині перебуває в окупації.

Президент "Енергоатома" також визнав, що відвідує помешкання і не збирається приховувати цю інформацію у декларації.

Українська правда