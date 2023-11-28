"Энергоатом" заключил контракт на поставку обогащенного урана до 2035 года

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" заключило контракт с британской Urenco о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС до 2035 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Документ накануне подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт.

Согласно ему, Urenco будет поставлять "Энергоатому" обогащенный уран до 2035 года с возможностью пролонгации контракта до 2043 года.

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После отказа от российского ядерного топлива единственным поставщиком топливных сборок для нужд атомных электростанций "Энергоатома" стала компания Westinghouse Electric Sweden.

Поставщиком обогащенного урана, используемого для производства топлива Westinghouse, является британская компания Urenco Enrichment Company Ltd (Urenco).

В "Энергоатоме" напомнили, что срок действия действующих контрактов с Urenco на поставку ядерных материалов – обогащенного уранового продукта (ЗУП) и гексафторида природного урана (UF6) – истекает в 2025 году.

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Напомним:

В сентябре "Энергоатом" отправил первую партию добытого в Украине урана канадскому стратегическому партнеру.

Весной 2023 года НАЭК "Энергоатом" подписала с канадской компанией CAMECO соглашение, являющееся последним необходимым этапом для реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС Украины.