"Энергоатом" подписал с Westinghouse соглашение на покупку реакторной установки для Хмельницкой АЭС

фото: минэнерго

Президент "Энергоатома" Петр Котин и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали соглашение о закупке оборудования для энергоблока №5 Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергоблок будет строиться по американской технологии АР1000.

"Таких реакторов не было в Украине, их нет на постсоветском пространстве, пока нет в Европе. Это - одна из самых прогрессивных технологий в атомной энергетике, которая дает возможность поддерживать системы безопасности атомных станций даже в случае блэкаутов и отсутствия дизель-генераторов или других систем питания", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По его словам, подписанием этих договоренностей Украина продолжает реализацию курса на полный отход от советско-российских технологий в атомной энергетике, а также усиливает сотрудничество в этом направлении с американскими партерами.

По словам Котина, получение этого оборудования имеет важное значение для украинской энергосистемы, поскольку фактическая мощность блоков АР1000 составляет 1100 МВт, тогда как сейчас самые мощные в Украине атомные блоки - 1000 МВт.

"Мы достигли очень важного этапа в процессе, который был начат еще в 2021 году во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. И я благодарен, что мы получили поддержку правительства и Минэнерго в частности в принятии тех решений, которые позволили подписать эти контракты", - отметил президент "Энергоатома".

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Он добавил, что строительство соответствующих мощностей начнется сразу после принятия Верховной Радой необходимого закона.

Патрик Фрагман в свою очередь отметил, что технология АР1000 является одной из самых перспективных в мире.

В Минэнерго напомнили, что 22 ноября 2021 года ГП "НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали два соглашения о сотрудничестве с целью реализации пилотного проекта по строительству энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭС.

20 января 2023 года правительство своим распоряжением согласовало предложения Минэнерго о разработке ТЭО строительства ядерной установки с применением технических характеристик реакторной установки типа АР1000.

Экономическая правда